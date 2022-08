Due nuovi episodi di Delitti in Paradiso 11 e Professor T. il 3 agosto su Rai2: le trame (Di mercoledì 3 agosto 2022) Delitti in Paradiso 11 e Professor T. tornano in onda il 3 agosto su Rai2, con due nuovi episodi in prima visione assoluta per l’Italia: le due serie investigative sono partite insieme lo scorso 27 luglio e la loro programmazione proseguirà in coppia per tutta l’estate. Delitti in Paradiso 11 è la nuova e più recente stagione del collaudato poliziesco ambientato nell’immaginario atollo caraibico di St. Marie, in cui all’apparente idilliaca atmosfera si contrappongono omicidi misteriosi di cui il protagonista Neville Parker (interpretato da Ralf Little) deve venire a capo insieme alla sua squadra. Questa la trama di Delitti in Paradiso 11 per il secondo episodio dal titolo Il ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022)in11 eT. tornano in onda il 3su, con duein prima visione assoluta per l’Italia: le due serie investigative sono partite insieme lo scorso 27 luglio e la loro programmazione proseguirà in coppia per tutta l’estate.in11 è la nuova e più recente stagione del collaudato poliziesco ambientato nell’immaginario atollo caraibico di St. Marie, in cui all’apparente idilliaca atmosfera si contrappongono omicidi misteriosi di cui il protagonista Neville Parker (interpretato da Ralf Little) deve venire a capo insieme alla sua squadra. Questa la trama diin11 per il secondoo dal titolo Il ...

