Covid: un decesso e 379 nuovi casi in Alto Adige (Di mercoledì 3 agosto 2022) L'Alto Adige registra un altro decesso di un paziente Covid e 379 nuovi casi, (19 con pcr e 360 con test antigienico). Attualmente si trovano in quarantena 4.498 Altoatesini, mentre nelle ultime 24 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022) L'registra un altrodi un pazientee 379, (19 con pcr e 360 con test antigienico). Attualmente si trovano in quarantena 4.498atesini, mentre nelle ultime 24 ...

