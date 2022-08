Aumento di stipendio per i docenti, lezioni da 50 minuti e più educazione fisica a scuola: la riforma pensata da Marco Lodoli in 10 punti (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nei giorni scorsi lo scrittore e insegnante Marco Lodoli si è esposto autocandidandosi a nuovo Ministro dell'istruzione. Un'uscita che ha alimentato il dibattito sul prossimo inquilino di Viale Trastevere. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nei giorni scorsi lo scrittore e insegnantesi è esposto autocandidandosi a nuovo Ministro dell'istruzione. Un'uscita che ha alimentato il dibattito sul prossimo inquilino di Viale Trastevere. L'articolo .

pdnetwork : Chi ha fatto cadere Draghi è costato agli italiani una quattordicesima. Tagliare le tasse sul lavoro significava da… - orizzontescuola : Aumento di stipendio per i docenti, lezioni da 50 minuti e più educazione fisica a scuola: la riforma pensata da Ma… - dizzyMenotafool : Oggi ho sclerato, ho detto al mio capo che per quello che faccio e per la responsabilità dell’intero server EUROPEO… - matteo___90 : @IlMarcoDiOz La cifra purtroppo rimase la stessa. Senza dilungarmi troppo sui vari cambi di lavoro. Ora che convivo… - 80gaetano : RT @mirkonicolino: (#CdS) Però #Fagioli si va verso il prolungamento fino al 2026 con aumento dello stipendio e un posto in rosa, quantomen… -