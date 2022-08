Archie in coma dopo la sfida social, ultima chance per salvarlo: avrebbero dovuto staccare la spina alle 12 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nuovo slittamento in vista per l’avvio dell’iter per la fine del sostegno vitale ad Archie Battersbee, il 12enne inglese considerato con «alta probabilità» in stato vegetativo permanente da medici e giudici britannici, ma tuttora al centro di un drammatico braccio di ferro legale con i genitori: aggrappati alla speranza di un risveglio contro le aspettative dei camici bianchi. La famiglia ha deciso di tentare all’ultimo minuto anche la carta di un ricorso alla Corte Europea per i Diritti Umani, cui aveva finora rinunciato visti i ripetuti rifiuti dell’istituzione di Strasburgo d’intervenire in passato in contenziosi simili. Ricorso per il quale le era stato concesso tempo fino alle 9 di stamattina e che è stato frattanto depositato, come annunciato ai media da mamma Hollie, da papà Paul e da un loro avvocato. «Speriamo e preghiamo che la Corte Europea ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nuovo slittamento in vista per l’avvio dell’iter per la fine del sostegno vitale adBattersbee, il 12enne inglese considerato con «alta probabilità» in stato vegetativo permanente da medici e giudici britannici, ma tuttora al centro di un drammatico braccio di ferro legale con i genitori: aggrappati alla speranza di un risveglio contro le aspettative dei camici bianchi. La famiglia ha deciso di tentare all’ultimo minuto anche la carta di un ricorso alla Corte Europea per i Diritti Umani, cui aveva finora rinunciato visti i ripetuti rifiuti dell’istituzione di Strasburgo d’intervenire in passato in contenziosi simili. Ricorso per il quale le era stato concesso tempo fino9 di stamattina e che è stato frattanto depositato, come annunciato ai media da mamma Hollie, da papà Paul e da un loro avvocato. «Speriamo e preghiamo che la Corte Europea ...

