Agenas, occupazione di intensive e reparti: regione Campania al limite (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNell’arco di 24 ore, in Italia, è stabile al 4% la percentuale di terapie intensive occupate da pazienti Covid e tutte le regioni sono sotto il 10%. Così come è stabile al 16% la percentuale di posti nei reparti ordinari occupati per Covid-19, ma in 13 regioni supera la soglia d’allerta del 15%: Umbria (38%), Valle d’Aosta (29%), Calabria (32%), Basilicata (21%), Liguria (28%), Sicilia (24%), Friuli Venezia Giulia (22%), Abruzzo (al 21%), Emilia Romagna (19%), Puglia e Lazio (17%), Campania e Pa Trento (16%). Questa la rilevazione dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) sui dati del 2 agosto. Nel dettaglio, in 24 ore, la percentuale di posti nei reparti ospedalieri di area medica (o non critica) occupati da pazienti Covid cresce in 2 regioni: Molise ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNell’arco di 24 ore, in Italia, è stabile al 4% la percentuale di terapieoccupate da pazienti Covid e tutte le regioni sono sotto il 10%. Così come è stabile al 16% la percentuale di posti neiordinari occupati per Covid-19, ma in 13 regioni supera la soglia d’allerta del 15%: Umbria (38%), Valle d’Aosta (29%), Calabria (32%), Basilicata (21%), Liguria (28%), Sicilia (24%), Friuli Venezia Giulia (22%), Abruzzo (al 21%), Emilia Romagna (19%), Puglia e Lazio (17%),e Pa Trento (16%). Questa la rilevazione dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali () sui dati del 2 agosto. Nel dettaglio, in 24 ore, la percentuale di posti neiospedalieri di area medica (o non critica) occupati da pazienti Covid cresce in 2 regioni: Molise ...

glooit : Agenas,occupazione di intensive e reparti stabile a 4% e 16% leggi su Gloo - SkyTG24 : Covid, Agenas: occupazione reparti cala al 16%, 14 Regioni oltre 15% - ilSicilia : #Salute #agenas Covid, Agenas: “In Italia occupazione intensive ferma a 4%” - RaiNews : Lotta alla pandemia: il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali evidenzia che scende a… - TgrRai : RT @TgrRaiCalabria: #Covid_19 in Italia rallenta, in Calabria cresce l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, rivela @Agenas_Sal… -