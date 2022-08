Whatsapp ha un menù segreto e le funzioni nascoste sono utilissime

Leggi su computermagazine

(Di martedì 2 agosto 2022) Lo sapevate cheha un? Ebbene sì, la famosa applicazione di messaggistica di proprietà di Mark Zuckerberg nasconde una parte appunto “inedita” che si può attivare in maniera molto semplice: ora vi spieghiamo tutto., 1/8/2022 – Computermagazine.itLa particolarità diè quella di essere utilizzata in tutto il mondo da circa due miliardi di persone, ma quasi nessuno è a conoscenza al 100 per cento delleche nasconde la stessa applicazione. Del resto la si usa quasi esclusivamente per parlare con i nostri contatti o al massimo per inviare loro foto e video, di conseguenza molti nona conoscenza del “mondo” che si nasconde al suo interno. E lo stesso ...