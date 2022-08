Strage di Bologna | Mattarella | “Dovere dello Stato è la ricerca della verità completa”

(Di martedì 2 agosto 2022) ROMA – “L’ordigno che 42 anni or sono uccise apersone casualmente presenti quella mattina alla stazione ferroviaria, risuona ancora con violenza nel profondocoscienza del Paese. Fu un atto di uomini vili, di una disumanità senza uguali, tra i più terribilistoria repubblicana. Un attacco terroristico che pretendeva di destabilizzare le istituzioni democratiche e seminare paura, colpendo comuni cittadini impegnati nella vita di tutti i giorni”. Lo afferma il PresidenteRepubblica, Sergio, nell’anniversariodidel 2 agosto 1980. “Nel giorno dell’anniversario il pensiero si volge anzitutto ai familiari, costretti a patire il dolore più grande, che hanno saputo trasformare in impegno civile, per ...

"Tenere vivo, anno dopo anno, il ricordo delle 85 vittime e degli oltre 200 feriti dellaalla stazione diè davvero il minimo che possiamo continuare a fare. Pretendere che su quella maledetta mattina di 42 anni fa venga fatta piena luce è un dovere civico e morale, perché ...Paolo Bolognesi contro 'l'ottusità di certi ministeri' e la legge sui risarcimenti alle vittime che ancora non funziona dopo 18 ...ROMA - "L'ordigno che 42 anni or sono uccise a Bologna persone casualmente presenti quella mattina alla stazione ferroviaria, risuona ancora con violenza ...Dunque, ricapitoliamo... Secondo l'ultima versione, la strage di Bologna, fu voluta da Gelli. Ci sta. Come braccio armato, ovvero per l'esecuzione materiale, scelse di avvalersi di alcuni fascisti del ...