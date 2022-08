Salernitana, Nicola: “Il palleggio lento mi annoia” (Di martedì 2 agosto 2022) Salernitana Nicola- La Salernitana continua il suo ritiro in vista dei prossimi impegni stagionali. Oggi pomeriggio gli uomini di Nicola, come riferito dal report dei Campani hanno svolto lavoro forzato e di scarico. L’allenatore dei Campani, Davide Nicola, ha rilasciato una lunga intervista a Dazn, dove ha parlato di vari argomenti. Tra cui, ha detto la sua sui prossimi obbiettivi stagionali e sul modo di giocare della sua squadra. Ecco di seguito, le parole del mister ex Genoa: Sul percorso della squadra: “Il nostro percorso sarà assistito dal lavoro e dalle idee e dalla capacità che abbiamo dimostrato finora di essere uniti nel perseguire un obiettivo reale e che è nelle nostre potenzialità. ma che non ci fa fare voli pindarici altrimenti diventerebbe molto difficile. In ritiro c’è la possibilità ... Leggi su seriea24 (Di martedì 2 agosto 2022)- Lacontinua il suo ritiro in vista dei prossimi impegni stagionali. Oggi pomeriggio gli uomini di, come riferito dal report dei Campani hanno svolto lavoro forzato e di scarico. L’allenatore dei Campani, Davide, ha rilasciato una lunga intervista a Dazn, dove ha parlato di vari argomenti. Tra cui, ha detto la sua sui prossimi obbiettivi stagionali e sul modo di giocare della sua squadra. Ecco di seguito, le parole del mister ex Genoa: Sul percorso della squadra: “Il nostro percorso sarà assistito dal lavoro e dalle idee e dalla capacità che abbiamo dimostrato finora di essere uniti nel perseguire un obiettivo reale e che è nelle nostre potenzialità. ma che non ci fa fare voli pindarici altrimenti diventerebbe molto difficile. In ritiro c’è la possibilità ...

