Raid con i droni a Kabul, gli Usa uccidono il leader di al Qaeda al Zawahiri: “Giustizia è fatta” (Di martedì 2 agosto 2022) Washington – “Giustizia è fatta, questo leader terroristico non c’è più”. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si affaccia all’1.30 ora italiana dal balcone della Casa Bianca – dove è di nuovo in isolamento a causa del covid – per rivendicare il successo dell’uccisione di Ayman al Zawahiri. “Miei concittadini americani – dice – sabato, su mio ordine, gli Stati Uniti hanno concluso un Raid aereo a Kabul, nel quale è stato ucciso l’emiro di al Qaeda”. “Al Zawahiri – ricorda – era il numero due di bin Laden, il suo vice al momento degli attacchi dell’11 settembre, era profondamente coinvolto nella pianificazione dell’11 settembre, uno dei maggiormente responsabili per gli attacchi che hanno ucciso 2.977 persone sul suolo americano”. Il presidente ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 2 agosto 2022) Washington – “, questoterroristico non c’è più”. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si affaccia all’1.30 ora italiana dal balcone della Casa Bianca – dove è di nuovo in isolamento a causa del covid – per rivendicare il successo dell’uccisione di Ayman al. “Miei concittadini americani – dice – sabato, su mio ordine, gli Stati Uniti hanno concluso unaereo a, nel quale è stato ucciso l’emiro di al”. “Al– ricorda – era il numero due di bin Laden, il suo vice al momento degli attacchi dell’11 settembre, era profondamente coinvolto nella pianificazione dell’11 settembre, uno dei maggiormente responsabili per gli attacchi che hanno ucciso 2.977 persone sul suolo americano”. Il presidente ...

