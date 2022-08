(Di martedì 2 agosto 2022) " Gli ho già segnato due gol in carriera, perché non fargli anche il terzo? ". Durante la conferenza stampa di presentazione di ieri come nuovo giocatore del Como , Cescha lanciato la ...

sportli26181512 : Parma, #Buffon stuzzica #Fabregas: 'Vediamo se riuscirai a segnarmi ancora': L'ex portiere della Nazionale dà il be… - serieB123 : Parma, Buffon stuzzica Fabregas: 'Vediamo se riuscirai a segnarmi ancora' - memoria_futebol : RT @classicshirts: A young Gianluigi Buffon at Parma. - oafc_prozac : @TavernFootball @stusfootyflash @80s90sfootball @robertmdaws Gianluigi Buffon Parma - KB1862 : @TavernFootball @stusfootyflash @80s90sfootball @robertmdaws Buffon - Parma -

... " Sarà un piacere ritrovarti in campo e sfidarti ancora una volta ", scrivesul proprio account. Il portiere delpoi aggiunge: " Benvenuto in Italia, campione! Ti aspetto a braccia ...... " Sarà un piacere ritrovarti in campo e sfidarti ancora una volta ", scrivesul proprio account. Il portiere delpoi aggiunge: " Benvenuto in Italia, campione! Ti aspetto a braccia ...L’ex campione del mondo e stella spagnola arriva al club lariano a 35 anni e dopo un paio di stagioni al ribasso ...SERIE B - L'acquisto di Fabregas da parte del Como ha permesso di fare memoria di tutti gli acquisti iconici della seconda divisione italiana. Fecero rumore gli ...