"Operazione quasi clandestina". De Luca scopre il caos migranti (Di martedì 2 agosto 2022) A Vincenzo De Luca non va giù l'approdo della nave ong: recrimina il mancato avviso e il mancato rispetto della quarantena a bordo a causa del focolaio Covid Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 agosto 2022) A Vincenzo Denon va giù l'approdo della nave ong: recrimina il mancato avviso e il mancato rispetto della quarantena a bordo a causa del focolaio Covid

tancredipalmeri : Via Alexis Sanchez, quasi fatta per l’uscita di Pinamonti. Finalmente si compiono le premesse affinché Zhang dia i… - doppiamilza : RT @tancredipalmeri: Via Alexis Sanchez, quasi fatta per l’uscita di Pinamonti. Finalmente si compiono le premesse affinché Zhang dia il v… - Vincenz64702653 : RT @tancredipalmeri: Via Alexis Sanchez, quasi fatta per l’uscita di Pinamonti. Finalmente si compiono le premesse affinché Zhang dia il v… - SardDevil : RT @tancredipalmeri: Via Alexis Sanchez, quasi fatta per l’uscita di Pinamonti. Finalmente si compiono le premesse affinché Zhang dia il v… - Vince1990Milan : @toncor444 @BisInterista 27.6 + 6 di prestito e 6 di buonuscita sono quasi 40 mln, sono comunque tanti eh… non c’è… -