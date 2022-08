Milan: Renato Sanches sempre nel mirino, ma il Psg è in vantaggio (Di martedì 2 agosto 2022) Ormai da settimane tiene banco in casa Lille il futuro di Renato Sanches, che quasi certamente lascerà il club, ma ancora non è dato sapere verso quale destinazione. Secondo quanto riporta ‘RMC Sport’ il PSG sembra essere in vantaggio per acquisire le prestazioni del calciatore portoghese, ma il Milan non molla e continua a considerare il classe ’97 come primo obiettivo dopo l’acquisto di De Ketelaere. Un possibile piano B potrebbe essere rappresentato, eventualmente, dal giovane Carney Chukwuemeka dell’Aston Villa. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022) Ormai da settimane tiene banco in casa Lille il futuro di, che quasi certamente lascerà il club, ma ancora non è dato sapere verso quale destinazione. Secondo quanto riporta ‘RMC Sport’ il PSG sembra essere inper acquisire le prestazioni del calciatore portoghese, ma ilnon molla e continua a considerare il classe ’97 come primo obiettivo dopo l’acquisto di De Ketelaere. Un possibile piano B potrebbe essere rappresentato, eventualmente, dal giovane Carney Chukwuemeka dell’Aston Villa. SportFace.

