Metti la mascherina | e lui aggredisce l' anziano sul bus

Maugel3 : @Mila1275 @LaVeritaWeb Con la mascherina metti a repentaglio la salute ? Sono cento anni che il personale di sala o… - MeridionaleASud : Se porti la mascherina per quale motivo metti la mano davanti la bocca quando sbadigli - f1f7fc67da05435 : @Dagherrotipo1 @Cartabellotta Mascherina dalla faccia,respira a pieni polmoni,facci vedere che ci credi davvero in… - creewmrd : @SandroR75196788 @RestoFerma @MarcoRizzoPC Togli Mascherina metti Bandierina.?????? - VascoMassi : Con il covid-19 mascherina per rispetto Con il #vaioloDelleScimmie sotto la mutanda metti l'elmetto -

Il Reporter

la calura estiva,la mancanza di aria condizionata (nei mezzi di vecchia generazione) ... Ebbene, alla vista di un passeggero senzaha rivolto una semplice e innocua domanda: "......la senza interventi su areazione ventilazione ostacolano il rientro in classe senzaè ...di vedere che in questa parrocchia nella quale confluiscono persone di diverse comunità della li... Dal dentista serve la mascherina E in ospedale, farmacia e negli studi medici Un anziano è stato aggredito su un bus a La Spezia dal passeggero al quale aveva chiesto di indossare la mascherina Ffp2: su tutti i mezzi pubblici resta in vigore fino al 30 settembre l'obbligo di in ...La Spezia, 1 agosto 2022 - Autobus che vai, mascherine che non vedi. Sono obbligatorie, le FFP2, per fare argine alla diffusione del Covid 19. Ma ad indossarle è solo una parte degli utenti. Metti la ...