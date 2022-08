Mertens | contatti in corso con il club per il suo approdo | richiesta da urlo del belga

(Di martedì 2 agosto 2022) Driesè alla ricerca di un nuovodopo il suo addio al Napoli, in seguito al contratto scaduto con ilazzurro. Al momento, il suo futuro è una pagina tutta da scrivere, con diversipronti a puntare su di lui in vista della prossima stagione. Tra di esse, si è vociferato anche di un possibile interessamento della Juventus. Tuttavia, nelle ultime ore emergono nuove piste anche dall’estero. Avanza in questi minuti l’ipotesi Galatasaray: ilturco è alla ricerca di un rinforzo in attacco, e l’ex attaccante partenopeo potrebbe essere l’occasione giusta da cogliere al balzo. DriesSalernitana (Getty Images)A rivelarlo è il giornalista Gianluca Di Marzio, che sul suo sito ufficiale fa sapere: “Ilturco al momento deve alzare ...

mirkocalemme : #Mertens tra le idee della #Juventus: negli ultimi giorni, diversi contatti tra i bianconeri e il belga, che prefer… - gVitale_AN : Da settimane ad @areanapoliit vi abbiamo raccontato dei contatti tra avvocati di Dries #Mertens e @GalatasaraySK, o… - Cucciolina96251 : RT @Napoli_Report: #Mertens tra le idee della #Juventus: negli ultimi giorni, diversi contatti tra i bianconeri e il belga, che preferirebb… - Vincenzo140893 : RT @mirkocalemme: #Mertens tra le idee della #Juventus: negli ultimi giorni, diversi contatti tra i bianconeri e il belga, che preferirebbe… - Tiarossi2 : RT @mirkocalemme: #Mertens tra le idee della #Juventus: negli ultimi giorni, diversi contatti tra i bianconeri e il belga, che preferirebbe… -

... il club di Super Lig ha allacciato icon l'entourage del giocatore, ma deve alzare la posta in palio per l'ingaggio . La richiesta di ingaggio di, infatti, si aggira intorno ai ......4 milioni per quattro anni, ovvero la stessa cifra rifiutata da Dries. Tra pochi giorni, ... Daiindiretti al summit programmato, il Napoli prova a respingere l'attacco della Juventus ...Non solo la Lazio, che non ha mai presentato offerte concrete, ma anche Salernitana, Juventus e un club turco sarebbero interessati a ...I tempi di recupero di Pogba rischiano di stravolgere le strategie di mercato della Juventus. Il club bianconero, in caso di lungo stop del francese, potrebbe ...