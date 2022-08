Incontro tra Letta e Calenda, fonti di Azione: «C’è un accordo per la coalizione con il Pd» (Di martedì 2 agosto 2022) «Veniamo con spirito costruttivo». Con queste parole il leader di Azione Carlo Calenda si era avviato all’Incontro con Enrico Letta (Pd) e Benedetto della Vedova (+Europa). I tre si sono riuniti oggi alla Camera, nel tentativo di «trovare un accordo sugli uninominali», terreno di scontro negli scorsi giorni che ha rischiato di far saltare l’alleanza. E l’accordo, alla fine, è arrivato: lo rendono noto fonti di Azione. Presenti anche le capigruppo di Camera e Senato, Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, insieme al coordinatore della segreteria, Marco Meloni, per il Partito Democratico, e Riccardo Magi +Europa. Le condizioni per l’alleanza Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova avevano presentato a Letta un ... Leggi su open.online (Di martedì 2 agosto 2022) «Veniamo con spirito costruttivo». Con queste parole il leader diCarlosi era avviato all’con Enrico(Pd) e Benedetto della Vedova (+Europa). I tre si sono riuniti oggi alla Camera, nel tentativo di «trovare unsugli uninominali», terreno di scontro negli scorsi giorni che ha rischiato di far saltare l’alleanza. E l’, alla fine, è arrivato: lo rendono notodi. Presenti anche le capigruppo di Camera e Senato, Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, insieme al coordinatore della segreteria, Marco Meloni, per il Partito Democratico, e Riccardo Magi +Europa. Le condizioni per l’alleanza Carloe Benedetto Della Vedova avevano presentato aun ...

