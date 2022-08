Incendio nell’oasi Wwf Cratere degli Astroni a Napoli

Leggi su ildenaro

(Di martedì 2 agosto 2022) Unè divampato nella serata di ieri, 1 agosto, in prossimità dell’oasi Wwf. Complici le condizioni meteo e la siccità, le fiamme si sono rapidamente sviluppate sino al cuore della riserva. Il personale dell’oasi è a lavoro sin dal primo momento, unitamente alle squadre antdella Regione Campania che, grazie all’ausilio di mezzi aerei, cercano da ore di domare le fiamme che hanno già distrutto oltre 40 ettari all’interno e all’esterno dell’area protetta. Segnalazioni, ancora non confermate, indicano quale causa del rogo l’esplosione di alcuni fuochi artificiali avvenuta in un’area poco distante dal confine dell’oasi. Fuochi artificiali, lanterne volanti e barbecue, al di làaccertamenti in corso su questo evento in ...