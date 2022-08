Conti pubblici: Camera, ddl ok rendiconto - assestamento (Di martedì 2 agosto 2022) Via libera dell'Aula della Camera ai disegni di legge di rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021 e per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) Via libera dell'Aula dellaai disegni di legge digenerale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021 e per l'del bilancio dello Stato per l'anno ...

iconanews : Conti pubblici: Camera, ddl ok rendiconto-assestamento - g3m_18 : @LucaGras @hiryuken @PoliticaPerJedi @ctruffi Ultimamente le estreme convergono parecchio quando si tratta di saccheggiare i conti pubblici. - fuffologa : @lauraboldrini È un'idea folle, un disastro per i conti pubblici, senza ritorno di alcun tipo. Pensate piuttosto a… - Roberto94911 : RT @chiccotesta: @claudio301065 Per es fare il rigassificatore a Piombino e il termovalorizzatore a Roma? Per es non aumentare tasse ? Per… - WalterCabrini : RT @chiccotesta: @claudio301065 Per es fare il rigassificatore a Piombino e il termovalorizzatore a Roma? Per es non aumentare tasse ? Per… -