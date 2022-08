Cagliari | Deiola | «Consapevoli di quello che dobbiamo andare ad affrontare»

(Di martedì 2 agosto 2022) Conferenza stampa: il centrocampista delparla dopo l’ufficializzazione del rinnovo con i rossoblù (Inviato all’Unipol Domus) – Il centrocampista delAlessandroparla in conferenza stampa all’Unipol Domus dopo il rinnovo del contratto. LE PAROLE DIVENEZIA – «E’ una batosta che ci portiamo dentro da mesi. Ma è arrivato il momento di voltare pagina, svoltare e proseguire nel nostro percorso per inseguire i nostri obiettivi». RINNOVO – «Il rinnovo è una scelta importante proprio perché dopo la passata stagione mi sono sentito responsabile diche è successo e insieme alla società abbiamo portato avanti questo lavoro assieme. Sono contento di essere qua». FASCIA DA CAPITANO – «Sarebbe un onore, la decisione è della squadra e del ...

Alessandro Deiola, centrocampista del Cagliari, è pronto a una nuova battaglia col club. "Al termine della passata stagione mi sono sentito responsabile di quanto accaduto - ha detto - . Da sardo, da tifoso, ho voluto continuare questo percorso". La lunga storia d'amore tra il Cagliari e Alessandro Deiola proseguirà ancora per almeno altre tre stagioni. Il club rossoblù e il centrocampista campidanese hanno infatti siglato l'accordo che prevede il prolungamento del contratto sino al 2025.