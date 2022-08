Zeman: «In Italia i giocatori camminano, sono stanchi dopo due corsette. In Inghilterra corrono il doppio» (Di lunedì 1 agosto 2022) Libero intervista Zdenek Zeman che parla di preparazione fisica scadente per le squadre Italiane. «La preparazione fisica perfetta è la base del risultato che si ottiene, poi, in campo. Oggi vedo alcune squadre, anche top, che si allenano poco. I giocatori sono stanchi dopo due corsette, si mettono le mani ai fianchi. In Inghilterra corrono il doppio e si allenano meglio». Per questo motivo laChampions manca in Italia dal 2007? «Anche per questo. I giocatori tengono troppo la palla e camminano. Rallentano tutto. Non velocizzano, non mangiano il campo». Parla di allenatori, per lui il migliore è Italiano. Lo cita come un giovane ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 agosto 2022) Libero intervista Zdenekche parla di preparazione fisica scadente per le squadrene. «La preparazione fisica perfetta è la base del risultato che si ottiene, poi, in campo. Oggi vedo alcune squadre, anche top, che si allenano poco. Idue, si mettono le mani ai fianchi. Inile si allenano meglio». Per questo motivo laChampions manca indal 2007? «Anche per questo. Itengono troppo la palla e. Rallentano tutto. Non velocizzano, non mangiano il campo». Parla di allenatori, per lui il migliore èno. Lo cita come un giovane ...

