Tutti sbagliano: anche tu ovvio! Sfidaci (Di lunedì 1 agosto 2022) anche oggi ti proponiamo un nuovo test elettrizzante che ti metterà alla prova. Riesci a risolvere l’indovinello? Tutti sbagliano Come ogni giorno, vogliamo proporti una nuova sfida di logica che ti metterà a durissima prova. Quiz e test di questo tipo, infatti, ti aiuteranno a tenere allenata la mente e a “dare olio” ai tuoi L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 1 agosto 2022)oggi ti proponiamo un nuovo test elettrizzante che ti metterà alla prova. Riesci a risolvere l’indovinello?Come ogni giorno, vogliamo proporti una nuova sfida di logica che ti metterà a durissima prova. Quiz e test di questo tipo, infatti, ti aiuteranno a tenere allenata la mente e a “dare olio” ai tuoi L'articolo proviene da Leggilo.org.

abbruzzella : RT @Ted0foro: @CarloCalenda @la_kuzzo Ci si indebolisce anche con questo piano di discussione, non servono pretesti, nè bisticci d'impulso,… - Marco_Evang : @patry71 @cnc_fb @OfficialASRoma Sbagliano tutti come sbagliamo tutti. Non per niente io ho fatto in modo di occupa… - Ted0foro : @CarloCalenda @la_kuzzo Ci si indebolisce anche con questo piano di discussione, non servono pretesti, nè bisticci… - MassimoBonzo : @Davide_QV ?? Forse ho esagerato dicendo il fondo Davide, però mi rendo conto non sia così facile gestire una mole d… - disidrvtato_ : @vampagustd gli enha fanno un errore e devono morire,gli altri gruppi sbagliano e 'poverini tutti sbagliano' -