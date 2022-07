Tennis, Jannik Sinner sempre più un tarlo nella testa di Carlos Alcaraz. E prosegue la maledizione degli italiani… (Di lunedì 1 agosto 2022) Da Wimbledon ad Umago, il copione è sempre lo stesso. Alla fine ad alzare le braccia al cielo è stato ancora una volta uno strepitoso Jannik Sinner. Dopo la vittoria negli ottavi dei Championships, l’altoatesino si è ripetuto contro Carlos Alcaraz e questa volta nella finale del torneo di Umago. Una prestazione eccezionale quella dell’azzurro, che ha superato lo spagnolo in rimonta, schiantandolo completamente nel secondo e terzo set, finiti entrambi per 6-1 in favore dell’italiano. Una vittoria che certifica la forza di Sinner, che sta diventando sempre di un tarlo nella testa dello spagnolo, che solo in parte riesce a far male all’altoatesino come invece fa con altri avversari. ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 agosto 2022) Da Wimbledon ad Umago, il copione èlo stesso. Alla fine ad alzare le braccia al cielo è stato ancora una volta uno strepitoso. Dopo la vittoria negli ottavi dei Championships, l’altoatesino si è ripetuto controe questa voltafinale del torneo di Umago. Una prestazione eccezionale quella dell’azzurro, che ha superato lo spagnolo in rimonta, schiantandolo completamente nel secondo e terzo set, finiti entrambi per 6-1 in favore dell’italiano. Una vittoria che certifica la forza di, che sta diventandodi undello spagnolo, che solo in parte riesce a far male all’altoatesino come invece fa con altri avversari. ...

