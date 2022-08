Tennis, Goran Ivanisevic: “So perché Jannik Sinner ha perso con Djokovic. Lo preferisco a Berrettini” (Di lunedì 1 agosto 2022) Un osservatore decisamente interessato. Sul campo dedicato a proprio nome, Goran Ivanisevic si è goduto lo spettacolo della Finale dell’ATP Umago (Croazia) tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Intervistato da Repubblica, l’ex Tennista croato e attuale allenatore di Novak Djokovic, ha valutato l’altoatesino, vincitore del sesto torneo in carriera nel circuito e del primo nel 2022. “A mio parere Sinner può vincere qualsiasi Slam e avrebbe potuto battere anche Djokovic a Wimbledon. Per due set ha giocato in maniera straordinaria, poi ha arretrato troppo il suo raggio d’azione e contro un fuoriclasse come Nole non te lo puoi permettere. Se hai la chance, lo devi finire subito“, ha affermato Ivanisevic alla testata. Un ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 agosto 2022) Un osservatore decisamente interessato. Sul campo dedicato a proprio nome,si è goduto lo spettacolo della Finale dell’ATP Umago (Croazia) trae Carlos Alcaraz. Intervistato da Repubblica, l’exta croato e attuale allenatore di Novak, ha valutato l’altoatesino, vincitore del sesto torneo in carriera nel circuito e del primo nel 2022. “A mio parerepuò vincere qualsiasi Slam e avrebbe potuto battere anchea Wimbledon. Per due set ha giocato in maniera straordinaria, poi ha arretrato troppo il suo raggio d’azione e contro un fuoriclasse come Nole non te lo puoi permettere. Se hai la chance, lo devi finire subito“, ha affermatoalla testata. Un ...

