Suicidio assistito | Cappato accompagna in Svizzera 69enne veneta

Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, si trova in Svizzera per dare seguito alla richiesta di aiuto ricevuta da parte di una signora veneta di 69 anni, affetta da una grave ...

