Roma, donna accoltellata in strada: è in fin di vita (Di lunedì 1 agosto 2022) Prima forse una lite in strada, poi quella discussione culminata nella violenza. E una donna italiana di 47 anni accoltellata da una persona, che poi è fuggita lasciandola lì, in una pozza di sangue. Il racconto del testimone Non è ancora chiara la dinamica, ma pare che un testimone abbia assistito alla terribile scena avvenuta oggi, intorno alle 15, in via degli Orti di Cesare, a Trastevere. Ora resta da capire cosa sia successo, se la donna sia stata accoltellata lì, dove è stata trovata, o se stava fuggendo, insanguinata, per chiedere aiuto. Prima di cadere in strada, in una pozza di sangue. Come sta la vittima La donna, un'italiana classe 1975, è stata trasportata d'urgenza, in codice rosso, in ospedale. I medici stanno tentando il possibile per salvarle la ...

