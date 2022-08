Questa mappa interattiva ti dice i personaggi famosi di ogni città (Di lunedì 1 agosto 2022) Gattuso è il re della Calabria Nessuna sorpresa sul fatto che Giulio Cesare sia il più noto romano della storia, così come la conferma che il nome di Gramsci capeggi sulla Sardegna e quello di Napoleone sulla Corsica. Qualche dubbio sulla Calabria, con Gennaro Gattuso, campione del mondo con l'Italia nel 2006, secondo più celebre della … Leggi su it.mashable (Di lunedì 1 agosto 2022) Gattuso è il re della Calabria Nessuna sorpresa sul fatto che Giulio Cesare sia il più noto romano della storia, così come la conferma che il nome di Gramsci capeggi sulla Sardegna e quello di Napoleone sulla Corsica. Qualche dubbio sulla Calabria, con Gennaro Gattuso, campione del mondo con l'Italia nel 2006, secondo più celebre della …

Vitto1015 : @ModernWarzone @RavenSoftware Ma speriamo di no ma basta con questa mappa per lo più strutturata malissimo.. La com… - TrendingTrends6 : 1 MILIONE di ESPERIENZA in UN MINUTO in QUESTA MAPPA SU FORTNITE - AlessandroNitt8 : @Carole71024753 @hxc_matty @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi interessante, in questa mappa non mi sembra di vedere il… - glibralato : Terra senz’acqua: come aumenta il rischio di siccità in Italia - LagoPaolo : RT @andreabettini: #RazzoCinese #CZ5B, rientro incontrollato nell'atmosfera previsto fra le 18.15 e le 20.15 ora italiana. Questa la mappa… -