Napoli | Spalletti critica Meret | «Non può bastare una spallata per andare giù»

(Di lunedì 1 agosto 2022) L’allenatore delha fatto una tirata di orecchie adopo l’amichevole contro il Maiorca Luciano, allenatore del, ai microfoni di Sky Sport ha parlato dopo l’amichevole pareggiata 1-1 contro il Maiorca facendo una tirata di orecchie eautore della sbavatura che ha portato al gol spagnolo. LE PAROLE – «Per ora è il nostro portiere e deve avere personalità, non puòuna spallatina pergiù». L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlfredoPedulla : #Kepa vuole il #Napoli: si lavorerà sempre più per regalarlo presto a #Spalletti - tvdellosport : ?? MERCATO NAPOLI Giacomo #Raspadori è vicino a vestire la maglia del #Napoli, il Sassuolo apre alla trattiva. De… - tvdellosport : ? SPALLETTI CACCIA OSIMHEN DAL CAMPO Momenti di tensione nel corso dell’allenamento del Napoli tra il tecnico Luci… - CalcioNews24 : Tirata di orecchie di #Spalletti a #Meret - Arsenico171 : RT @SpaceSerieA: ?? Su @CalcioNapoli24 voto a #Meret, dopo l'amichevole contro il #Maiorca: 'Come se avesse paura, ma di cosa poi?'. Forse… -

Nella faccenda Fabian iniziano a volare gli stracci: ilconsidera scorretto il comportamento ... Certo, sarebbe un danno perche magari tenterà l'avvicinamento diplomatico 'pro domo sua'...Calciomercato- Carlo Alvino parla dele dei nuovi acquisti a Radio Kiss Kiss: "Fitto colloquio trae Giuntoli a fine partita col Mallorca.ha motivato la società per andare a chiudere la rosa con altra qualità in vista dell'inizio della nuova ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...L'interessamento dei partenopei nei confronti dello spagnolo stoppa la trattativa per il rinnovo del portiere italiano che ora può partire.