Migranti: niente quarantena Covid a Salerno, sbarco regolare (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Stanno proseguendo regolarmente al porto di Salerno le operazioni di sbarco dei 387 Migranti arrivati a bordo della “Ocean Viking”. Nonostante gli appelli rivolti da Regione Campania e Comune di Salerno a far osservare la quarantena a bordo dopo alcuni casi positivi emersi tra i profughi, le attività stanno proseguendo come da programma. La protezione civile, di volta in volta, sta distribuendo mascherine, panini e succhi di frutta ai Migranti che, dopo le operazioni di foto-segnalamento, vengono trasferiti con pullmini in via Dei Carrari, nella sede della Protezione Civile, dove prosegue l’iter per lo smistamento nei centri individuati. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Stanno proseguendo regolarmente al porto dile operazioni didei 387arrivati a bordo della “Ocean Viking”. Nonostante gli appelli rivolti da Regione Campania e Comune dia far osservare laa bordo dopo alcuni casi positivi emersi tra i profughi, le attività stanno proseguendo come da programma. La protezione civile, di volta in volta, sta distribuendo mascherine, panini e succhi di frutta aiche, dopo le operazioni di foto-segnalamento, vengono trasferiti con pullmini in via Dei Carrari, nella sede della Protezione Civile, dove prosegue l’iter per lo smistamento nei centri individuati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

SilvioNardiello : 'Nessuno dei nostri migranti è andato a delinquere all'estero'. Per la serie...'niente vidi e niente saccio' #Zaia… - Smargiasso1975_ : RT @FilippoPippoVia: @ToneeyMonroe @M49liberorso Niente di subdolo : è intervenuto in occasione della Giornata veneti nel mondo. Per cui si… - larispostae42 : @EugenioCardi Ma, ovviamente, parla dei migranti veneti. Niente a che fare coni terro:i che hanno esportato la mafi… - FilippoPippoVia : @AnnaritaNinni @ToneeyMonroe @M49liberorso Ma lo fate di proposito a non capire mai niente? I migranti che nell'800… - tersasenzae : RT @Marco_dreams: “Mi chiamo Giorgia, sono cresciuta sotto le ali del fascista Almirante e ho anche votato che Ruby è la nipote di Mubarak.… -