Mertens verso la Juve, Spalletti in pressing su Raspadori (Di lunedì 1 agosto 2022) Nel giorno dell'arrivo di Fabregas a Como, la Juventus e il Napoli lavorano per rinforzare l'attacco. Tre notizie di mercato commentate dal ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 1 agosto 2022) Nel giorno dell'arrivo di Fabregas a Como, lantus e il Napoli lavorano per rinforzare l'attacco. Tre notizie di mercato commentate dal ...

marpion1 : @RafAuriemma Tutto dipende solo da Zielinsky out con buon incasso, nonostante sia forte ci ha rovinato le ultime du… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Lady Mertens in viaggio verso Napoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Lady Mertens in viaggio verso Napoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Lady Mertens in viaggio verso Napoli - apetrazzuolo : FOTO ZOOM - Lady Mertens in viaggio verso Napoli -