(Di lunedì 1 agosto 2022) Tra poco avrà inizio, allo stadio Teofilo Patini, l’allenamento congiunto tra ile il Castel Di Sangro. Un cambio di programma invocato da mister Luciano Spalletti, che vuole mettere minuti nelle gambe a chi ha avuto meno spazio nelle prime uscite di stagione. Tesserato della squadra locale è, conosciuto anche come “il Falco“. Si tratta di un personaggio famoso nel mondo del calcio per le sue invasioni di campo, in molti degli stadi di tutto il mondo.non farà parte però dell’allenamento congiunto per volere – a detta del diretto interessato – del club azzurro. Di seguito, quanto dichiarato daai microfoni di Giuseppe Ferrante, giornalista di Spazio: “Finita l’avventura al Tre Fiori con l’eliminazione dalla ...

Mario Ferri: "Il Napoli ha deciso di non farmi giocare contro di loro oggi!" Il 'Falco' Mario Ferri è rammaricato: 'Il Napoli non gradisce la mia presenza, vorrei capire il motivo di tale astio nei miei confronti'.