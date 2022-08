Latina | coppia litiga e la bimba è chiusa in auto Era positiva a cocaina

(Di lunedì 1 agosto 2022) I genitorino e la loro bambina rischia la vita,incon i finestrini serrati. A salvarla l’allarme lanciato da una commessa e l’intervento dei carabinieri. Dramma nel dramma, la piccola risultaalla. Una vicenda finita fortunatamente bene, ma che lascia tanti interrogativi. È accaduto a Borgo Montello in provincia di. Secondo testimoni, lasi era resa protagonista di un aspro litigio nei pressi di un bar. Una commessa ha notato lainche piangeva, l’ha presa e l’ha accudita all’interno del bar. In seguito i sanitari del 118 sono intervenuti trasportandola all’ospedale Santa Maria Goretti di, dove la piccola è stata ricoverata in ...

È viva per miracolo la piccola Francesca, chiamiamola così, nata lo scorso maggio da unadi tossicodipendenti della provincia di. Mentre i due discutono furiosamente si dimenticano di ......di Roma ha emesso un decreto di urgenza per sospendere la responsabilità genitoriale alla, ... Il fatto, secondo quanto ha riferito il Tgr Lazio, è avvenuto a Borgo Montello , frazione di. ...I genitori litigano e la loro bambina rischia la vita, chiusa in auto con i finestrini serrati. A salvarla l’allarme lanciato da una commessa e l’intervento dei carabinieri. Dramma nel dramma, la picc ...Mentre i genitori litigavano, la figlia, una bambina di appena due mesi, è stata lasciata per più di mezz'ora chiusa in auto sotto il sole cocente. Alcuni passanti si sono accorti di quanto stesse acc ...