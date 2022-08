Ladispoli, l'invasione dei granchi blu che valgono 100 al chilo: ecco perché sono un rischio per l'ambiente (Di lunedì 1 agosto 2022) Le spiagge di Ladispoli, in provincia di Roma, sono sotto l'invasione dei granchi blu. Il primo avvistamento, come riportato dal Messaggero, è avvenuto domenica 24 luglio sulla spiaggia di Torre ... Leggi su globalist (Di lunedì 1 agosto 2022) Le spiagge di, in provincia di Roma,sotto l'deiblu. Il primo avvistamento, come riportato dal Messaggero, è avvenuto domenica 24 luglio sulla spiaggia di Torre ...

