La Serie A non è un paese per giovani: da Scamacca a Lucca chi cerca gloria all’estero (Di lunedì 1 agosto 2022) Non che la cosa stupisca o faccia clamore, soprattutto se paragonato al mondo del lavoro di chiunque non sia calciatore, ma questa sessione di calciomercato ha fatto registrare diverse cessioni all’estero dei giovani calciatori italiani. L’Europa guarda sempre di più verso l’Italia, non solo per i grandi calciatori, ma anche per investire su talenti affermati e non che potrebbero fare le fortune dei loro nuovi club. Senza entrare nello specifico delle singole motivazioni, da quelle economiche – come è stato per Scamacca – a semplici scelte di carriera, il trend appare chiaro. L’Italia non riesce a puntare in modo convinto sui suoi giovani, soprattutto i top club, che non riescono a (o non vogliono) investire sui prodotti del proprio vivaio. E questa estate ne è un grande manifesto, soprattutto per quei ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 agosto 2022) Non che la cosa stupisca o faccia clamore, soprattutto se paragonato al mondo del lavoro di chiunque non sia calciatore, ma questa sessione di calciomercato ha fatto registrare diverse cessionideicalciatori italiani. L’Europa guarda sempre di più verso l’Italia, non solo per i grandi calciatori, ma anche per investire su talenti affermati e non che potrebbero fare le fortune dei loro nuovi club. Senza entrare nello specifico delle singole motivazioni, da quelle economiche – come è stato per– a semplici scelte di carriera, il trend appare chiaro. L’Italia non riesce a puntare in modo convinto sui suoi, soprattutto i top club, che non riescono a (o non vogliono) investire sui prodotti del proprio vivaio. E questa estate ne è un grande manifesto, soprattutto per quei ...

