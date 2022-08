La Juventus non molla Firmino: intreccio ‘fatale’ per il Milan (Di lunedì 1 agosto 2022) La Juventus torna a valutare l’ipotesi Firmino e il Liverpool di conseguenza punta un big del Milan La Juventus è ancora a caccia di un attaccante, più nello specifico di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 1 agosto 2022) Latorna a valutare l’ipotesie il Liverpool di conseguenza punta un big delLaè ancora a caccia di un attaccante, più nello specifico di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

gippu1 : Al netto della stagione anomala che consente di fare pronostici solo fino a novembre, della dabbenaggine del Marsig… - EnricoTurcato : La #Juventus inizierà il campionato senza #Pogba e #McKennie e cioè senza gli unici 2 centrocampisti con gol “nelle… - EnricoTurcato : Ripeterò allo sfinimento questa mia considerazione personale. La Juventus a centrocampo o prende un big che alza i… - haran_milan : @Frances54325203 Stanno alla frutta. Bisogna anche dire che chi tifa Juventus di calcio non capisce un cazzo nel 90% sei casi - Cristia32637010 : RT @Matti_2011: Per gli juventini e la #Juventus: magnate tranquilli e non pensate a Milinkovic-Savic. -