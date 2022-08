Jon Favreau ha cercato di impedire a Marvel di uccidere Tony Stark in Avengers: Endgame (Di lunedì 1 agosto 2022) Se la fine di Tony Stark sul grande schermo è una notizia che ricevete solo nel 2022, vi invitiamo ad acquistare un nuovo schermo panoramico per la roccia sotto cui vivete. A quanto pare, l'eroico sacrificio del miliardario-filantropo-genio è avvenuto nonostante gli sforzi del produttore e regista di Iron Man, capostipite del Marvel Cinematic Universe. Jon Favreau ha pregato i registi di Avengers: Endgame, i fratelli Russo, di tenere la sua testa lontana dalla proverbiale ghigliottina, per evitare che i fan venissero sconvolti. Il duo di fratelli, che ha lavorato a quattro episodi Marvel tra il 2014 e il 2019, ha raccontato l'aneddoto in una conversazione con Vanity Fair. Parte della pressione sarebbe arrivata da Jon Favreau, che li chiamati dopo aver ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 1 agosto 2022) Se la fine disul grande schermo è una notizia che ricevete solo nel 2022, vi invitiamo ad acquistare un nuovo schermo panoramico per la roccia sotto cui vivete. A quanto pare, l'eroico sacrificio del miliardario-filantropo-genio è avvenuto nonostante gli sforzi del produttore e regista di Iron Man, capostipite delCinematic Universe. Jonha pregato i registi di, i fratelli Russo, di tenere la sua testa lontana dalla proverbiale ghigliottina, per evitare che i fan venissero sconvolti. Il duo di fratelli, che ha lavorato a quattro episoditra il 2014 e il 2019, ha raccontato l'aneddoto in una conversazione con Vanity Fair. Parte della pressione sarebbe arrivata da Jon, che li chiamati dopo aver ...

