Istat | sale al 60 | 1% il tasso di occupazione | mai così alto Ma ci sono più giovani disoccupati

(Di lunedì 1 agosto 2022) Ildiin Italia non è stato mai. Secondo i dati, infatti, a giugno è arrivato al 60,1%, un numero mai raggiunto da quando si registra il dato, cioè dal 1977. «Risultati ben al di sopra delle aspettative», commentano dall’Ufficio studi di Confcommercio. A incidere di più è il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato, cheoltre i 23 milioni: ovvero l’1,8% in più (+400 mila persone) rispetto all’anno scorso. Una crescita che coinvolge tutte le fasce di lavoratori, senza distinzioni di sesso o età. L’unica eccezione è rappresentata dalla fascia 35-49 anni, in cui si vede un leggero calo cheattribuisce a questioni di dinamica demografica: infatti, là sarebbe meno marcata la variazione del numero di occupati ...

rtl1025 : ?? A giugno 2022, il tasso di #occupazione sale a 60,1 (valore record dal 1977), quello di #disoccupazione è stabile… - infoiteconomia : Lavoro, Istat: a giugno 2022 il tasso di occupazione sale al 60,1%, record dal 1977 - danieledv79 : RT @Michele_Anzaldi: Istat: occupazione ai massimi dal 1977, il tasso sale al 60,1% - Michele_Anzaldi : Istat: occupazione ai massimi dal 1977, il tasso sale al 60,1% - gmazzini71 : @istat_it il tasso di occupazione che sale è un dato poco significativo, molto più importante è il calo delle perso… -

Lo rende noto l', specificando che l'occupazione aumenta (+0,4%, pari a +86mila) pee entrambi ... Il tasso di occupazioneal 60,1% (+0,2punti). Il lieve calo del numero di persone in cerca di ...Il tasso di occupazioneal 60,1% L'rivela che l'occupazione aumenta (+0,4%, pari a +86mila) per entrambi i sessi, per i dipendenti permanenti e in tutte le classi d'età, con l'eccezione ...I dati Istat di giugno 2022 segnalano un balzo dovuto alla crescita dei dipendenti permanenti e un incremento di 400mila occupati rispetto a dodici mesi fa ...Lo scorso mese, a giugno 2022, il tasso di occupazione è salito a 60,1% (valore record dal 1977), quello di disoccupazione è rimasto stabile all'8,1% ...