Incidente sulla Fi Pi Li | auto ribaltata | lunga coda verso Firenze - Cronaca - lanazione it

finoallafine180 : Incidente sulla rampa di uscita vicino al casello,chissà se si può fare inversione ?????? - capotw_ : @ToroGoal @TorinoFC_1906 Incidente sulla Bergamo-Torino oggi - maracaibosempre : @Lollaw6 @beppe_grillo Sulla parte dell’incidente. Trovo sia una cosa di una bassezza vomitevole - emmemme03 : Sono ferma sulla Fi Pi LI causa brutto incidente - Luxgraph : Giochi del Commonwealth, le immagini del terribile incidente nella gara di ciclismo: atleta vola sulla folla… -

L'Fi Pi Li (foto dal gruppo Fb 'I dannati della Fi Pi Li) GraveFi Pi Li . Un' auto si è ribaltatasuperstrada tra Vicarello e Lavoria . Si registra una lunga coda ...Un ragazzino di soli 14 anni si è scontrato con un'auto che viaggiavaProvinciale 51 , la strada che collega Monticello Brianza a Barzanò . Ancora da chiarire la dinamica dell'...L’autista del mezzo che ha travolto e ucciso il 73enne del posto guidava in stato di abbrezza alcolica e aveva la patente scaduta da 4 mesi L’uomo che l’altro ieri a Predaia, in frazione Mollaro, ha i ...Il caro prezzi e l'inflazione galoppante oggi sono tra le prime preoccupazioni degli italiani se non la prima stessa. Cosa accadrà in autunno