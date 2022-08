Il Regno Unito ha deciso sull’oro del Venezuela. E Maduro… (Di lunedì 1 agosto 2022) Battaglia persa, almeno ora, per il regime di Nicolás Maduro in Venezuela. L’Alta Corte di giustizia dell’Inghilterra e del Galles ha negato al leader socialista l’accesso alle ingenti riserve di oro depositate nella Banca d’Inghilterra. Si tratta di più di 32 tonnellate di oro, per un valore di circa un miliardo di dollari, che da tempo è al centro di un contenzioso tra il governo di Maduro e il leader oppositore, Juan Guaidó, riconosciuto come presidente “ad interim” del Venezuela dal Regno Unito e da altri Paesi occidentali. Il regime Venezuelano e l’opposizione avevano chiesto l’accesso a questa riserva d’oro. Ora la giudice Sara Cockerill ha segnalato che le decisioni della Corte suprema Venezuelana non hanno il riconoscimento della legislazione britannica trattandosi di un organo ... Leggi su formiche (Di lunedì 1 agosto 2022) Battaglia persa, almeno ora, per il regime di Nicolás Maduro in. L’Alta Corte di giustizia dell’Inghilterra e del Galles ha negato al leader socialista l’accesso alle ingenti riserve di oro depositate nella Banca d’Inghilterra. Si tratta di più di 32 tonnellate di oro, per un valore di circa un miliardo di dollari, che da tempo è al centro di un contenzioso tra il governo di Maduro e il leader oppositore, Juan Guaidó, riconosciuto come presidente “ad interim” deldale da altri Paesi occidentali. Il regimeno e l’opposizione avevano chiesto l’accesso a questa riserva d’oro. Ora la giudice Sara Cockerill ha segnalato che le decisioni della Corte supremana non hanno il riconoscimento della legislazione britannica trattandosi di un organo ...

