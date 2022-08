Giovane gambiano azzannato da un cane: al Fatebenefratelli gli amputano un dito (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPietrelcina (Bn)- Brutta esperienza durante la mattinata di sabato per un 24enne gambiano. Il Giovane, ospite di una casa di accoglienza era in quel di Pietrelcina quando, dopo aver terminato il proprio turno di lavoro, nel rincasare, ha incrociato in via Santa Maria un cane di grossa taglia che, libero di muoversi perché senza guinzaglio, si sarebbe avventato su di lui azzannandolo ad una mano. Soccorso dal 118 e trasportato all’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento, purtroppo al Giovane i medici hanno dovuto amputargli un dito. Il 24enne, contattato dalla nostra redazione, ha raccontato la sua disavventura: “Sono appena rientrato a casa dall’Ospedale. Mi hanno dovuto amputare un dito per il morso di un cane. Sono ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPietrelcina (Bn)- Brutta esperienza durante la mattinata di sabato per un 24enne. Il, ospite di una casa di accoglienza era in quel di Pietrelcina quando, dopo aver terminato il proprio turno di lavoro, nel rincasare, ha incrociato in via Santa Maria undi grossa taglia che, libero di muoversi perché senza guinzaglio, si sarebbe avventato su di lui azzannandolo ad una mano. Soccorso dal 118 e trasportato all’Ospedaledi Benevento, purtroppo ali medici hanno dovuto amputargli un. Il 24enne, contattato dalla nostra redazione, ha raccontato la sua disavventura: “Sono appena rientrato a casa dall’Ospedale. Mi hanno dovuto amputare unper il morso di un. Sono ...

anteprima24 : ** Giovane gambiano azzannato da un #Cane: al Fatebenefratelli gli amputano un #Dito ** - Angela770120 : La Corte europea dei #diritti dell'uomo si è pronunciata contro l'#Italia per il 'trattamento disumano ' nei confro… - AgenziaH : RT @davide_tommasin: La Corte europea dei diritti dell'uomo #CEDU si è pronunciata contro l'Italia ???? per il 'trattamento disumano e degrad… - sadape54 : RT @davide_tommasin: La Corte europea dei diritti dell'uomo #CEDU si è pronunciata contro l'Italia ???? per il 'trattamento disumano e degrad… - Nat_Casatelli : RT @davide_tommasin: La Corte europea dei diritti dell'uomo #CEDU si è pronunciata contro l'Italia ???? per il 'trattamento disumano e degrad… -