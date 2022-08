Di Maio e Tabacci presentano Impegno Civico: “Lasciamo agli estremisti i veti”. Calenda: “Chiesto al Pd il minimo sindacale” (Di lunedì 1 agosto 2022) “Impegno Civico è un partito riformatore che guarda ai giovani, al sociale, che guarda alla transizione, all’ambiente, alla digitalizzazione. IC non parla agli estremisti, a chi vuole sfasciare tutto, a chi fonda la propria politica sui no. Saremo moderati, e questo sarà un vantaggio”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in occasione della presentazione L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) “è un partito riformatore che guarda ai giovani, al sociale, che guarda alla transizione, all’ambiente, alla digitalizzazione. IC non parla, a chi vuole sfasciare tutto, a chi fonda la propria politica sui no. Saremo moderati, e questo sarà un vantaggio”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di, in occasione della presentazione L'articolo proviene da Inews24.it.

