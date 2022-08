Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? Sentite cosa @RoccoHunt ha da dirvi! Continuate a votare #Caramello al link qui ?? - rtl1025 : ?? Sentite cosa @RoccoHunt ha da dirvi! Continuate a votare #Caramello al link qui ?? - GammaStereoRoma : Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Lola Indigo - Caramello - GioCellRed : In Caramello ci sono letteralmente Lola Indigo ed Elettra che reggono baracca, la prima nella versione spagnola e l… - aLaliselereza : mia mamma cercando di spiegarmi che canzone ha sentito alla radio: 'quello napoletano che fa le canzoni estive con… -

Gazzetta del Sud

", hit estiva firmata daHunt con Elettra Lamborghini e la spagnola Lola Indigo , si conferma in vetta della classifica dei brani più trend in Italia su YouTube. Nuova entrata ...Quinta posizione per ''. Questo il titolo del nuovo brano diHunt con Elettra Lamborghini e la star spagnola Lola Índigo. Al sesto posto ecco il nuovo singolo di Eros Ramazzotti , '... "Caramello" di Rocco Hunt con Elettra Lamborghini e Lola Indigo brano più trend su YouTube « Caramello », hit estiva firmata da Rocco Hunt con Elettra Lamborghini e la spagnola Lola Indigo , si conferma in vetta della classifica dei brani più ...Sta già facendo ballare tutta l’Italia e ora è pronto a conquistare anche il pubblico spagnolo: è uscito venerdì 29 luglio, “CARAMELO” (Epic/Sony Music), la versione spagnola del nuovo brano di ROCCO ...