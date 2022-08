(Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – ”Ladi Italia? Mi fa piacere ma noi giochiamo in un. Io non ho pizzerie con i tovagliolini di carta ma ho ristoranti di lusso”. Così Flaviocommenta con l’Adnkronos la top 50 delle pizze più buone di Italia che vede in vetta alla classifica ‘I Masianelli’ di Caserta, dove unamargherita. Niente a che vedere con la piazza al Pata Negra diche65: “Se mi avessero incluso nella categorie ‘pizzerie’ sarei molto inca.. – sottolinea l’imprenditore – Mi sarai fatto depennare. Noi non c’entriamo niente con le pizzerie, noi siamo ‘Crazy’, l’unico brand italiano di ...

stanzaselvaggia : Sui grandi siti di informazione le notizie sul Kosovo sono praticamente assenti o a fondo fondo fondo pagina dopo C… - repubblica : La pizza di Briatore fa flop, esclusa dalla top 50 delle più buone d'Italia. Sul podio una margherita da 6 euro [di… - telodogratis : Briatore: “Pizza migliore costa 6 euro? Io gioco in un altro campionato” - lugro81 : RT @Gianni78605577: Si può dice che la pizza di Briatore fa schifo al cazzo??? - Affaritaliani : Pizza, Briatore umiliato da I Masianelli La più buona d'Italia costa solo 6 euro -

Lo sfogo di Beatrice si unisce a quello fatto nei giorni scorsi da Flavio, che ha rivelato come a causa del reddito non riesce a trovare degli impegati per il suo 'Crazy', Al Bano ...Grande delusione per Flavio: il suo Crazy- brand di pizze gourmet - non figura né tra i primi 50 né tra i primi 100 locali italiani, stando all'autorevole classifica italiana del settore 50 Top. Nei giorni ...(Adnkronos) – ”La migliore pizza di Italia costa 6 euro Mi fa piacere ma noi giochiamo in un altro campionato. Io non ho pizzerie con i tovagliolini di carta ma ho ristoranti di lusso”. Così Flavio B ...La classifica "50 Top Pizza Italia 2022": podio tutto campano, quattro pizzerie milanesi entrano in graduatoria. Ma non c'è Crazy Pizza ...