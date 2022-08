Bimbo scomparso viene ritrovato morto dentro una lavatrice (Di lunedì 1 agosto 2022) Il piccolo si chiamava Troy Khoeler, aveva 7 anni di età ed era stato adottato dai genitori tre anni fa Leggi su ilgiornale (Di lunedì 1 agosto 2022) Il piccolo si chiamava Troy Khoeler, aveva 7 anni di età ed era stato adottato dai genitori tre anni fa

CronacaSocial : ?? Era scomparso da casa. I genitori non riuscivano a trovarlo. Poi la tragedia. Dov'era finito il piccolo di 7 anni… - svizzera1985 : RT @news_mondo_h24: Bimbo di 7 anni scomparso, «Trovato morto nella lavatrice» - news_mondo_h24 : Bimbo di 7 anni scomparso, «Trovato morto nella lavatrice» - dayitalianews : Orrore in Texas: bimbo scomparso nella notte, ritrovato morto in lavatrice - angiuoniluigi : RT @leggoit: Bimbo di 7 anni scomparso nella notte, la scoperta choc: «Trovato #morto nella #lavatrice» -