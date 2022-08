Benedetta Rossi si sfoga (e le sue parole sono importanti): “Pensavo di essere l’unica e invece in tante avete questo problema…” (Di lunedì 1 agosto 2022) Benedetta Rossi è una delle food blogger più amate d’Italia. Lo dicono i numeri (4,4 milioni di follower su Instagram) e lo dice l’affetto dei suoi fan, che trovano in lei un’amica. E lei non si risparmia, raccontando anche quelle che sono le sue “debolezze”. Lo ha fatto con un post su un’attitudine molto problematica del nostro tempo, l’ansia di dover fare sempre qualcosa. La condanna dell’inattività. “Quel maledetto bisogno di dover sempre fare!! Pensavo di essere l’unica invece siamo in tante ad avere questo problema. Mi avete scritto che anche a voi succede. Se avete una giornata improduttiva vi sentite in colpa e terribilmente inutili…proprio come capita a me”, esordisce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022)è una delle food blogger più amate d’Italia. Lo dicono i numeri (4,4 milioni di follower su Instagram) e lo dice l’affetto dei suoi fan, che trovano in lei un’amica. E lei non si risparmia, raccontando anche quelle chele sue “debolezze”. Lo ha fatto con un post su un’attitudine molto problematica del nostro tempo, l’ansia di dover fare sempre qualcosa. La condanna dell’inattività. “Quel maledetto bisogno di dover sempre fare!!disiamo inad avereproblema. Miscritto che anche a voi succede. Seuna giornata improduttiva vi sentite in colpa e terribilmente inutili…proprio come capita a me”, esordisce ...

