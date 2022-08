‘Basta un errore di calcolo per l’olocausto nucleare’. L’avvertimento dell’Onu (Di lunedì 1 agosto 2022) “Basta un errore di calcolo per l’olocausto nucleare”. E’ L’avvertimento lanciato dal segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, in occasione della Decima conferenza del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 agosto 2022) “Basta undipernucleare”. E’lanciato dal segretario generale, Antonio Guterres, in occasione della Decima conferenza del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

