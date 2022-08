Basket, Alessandro Magro: “Grazie al ritorno di Amedeo Della Valle siamo a posto a livello tecnico” (Di lunedì 1 agosto 2022) Intervistato da Daniele Ardenghi per il “Giornale di Brescia”, Alessandro Magro, coach Della Germani Brescia, ha trattato diversi temi di mercato. Il primo, è stato il recente ritorno di Amedeo Della Valle e ciò che comporta questo rientro in rosa: “Cercavamo un creatore di gioco per completare la rosa. Con l’arrivo di Amedeo, a livello tecnico, la nostra squadra sarebbe a posto. Chiaramente, dato che Amedeo è italiano e Petrucelli lo è diventato, abbiamo uno slot libero. Non siamo obbligati a inserire un giocatore. Potremmo anche iniziare così, e tenerci questa possibilità nel momento in cui, in corsa, dovessimo capire che siamo carenti in qualche ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 agosto 2022) Intervistato da Daniele Ardenghi per il “Giornale di Brescia”,, coachGermani Brescia, ha trattato diversi temi di mercato. Il primo, è stato il recentedie ciò che comporta questo rientro in rosa: “Cercavamo un creatore di gioco per completare la rosa. Con l’arrivo di, a, la nostra squadra sarebbe a. Chiaramente, dato cheè italiano e Petrucelli lo è diventato, abbiamo uno slot libero. Nonobbligati a inserire un giocatore. Potremmo anche iniziare così, e tenerci questa possibilità nel momento in cui, in corsa, dovessimo capire checarenti in qualche ...

fgianferrari : RT @quantycabi: A luglio abbiamo dato il benvenuto a due nuovi colleghi! ???? Andrea Santamaria: New entry del team dei Data Engineers, gli… - basketinside360 : Serie A2 - Nel Basket Girls Ancona resta anche Abiodun Yusyf - - lacittanews : La Bakery Basket Piacenza comunica di aver raggiunto l’accordo con Alessandro Cecchetti per la nuova stagione di Se… - about_big_data : RT @quantycabi: A luglio abbiamo dato il benvenuto a due nuovi colleghi! ???? Andrea Santamaria: New entry del team dei Data Engineers, gli… - quantycabi : A luglio abbiamo dato il benvenuto a due nuovi colleghi! ???? Andrea Santamaria: New entry del team dei Data Enginee… -