Arisa senza filtri su Instagram: la confessione spiazza tutti (Di lunedì 1 agosto 2022) Ormai abbiamo imparato a conoscere Arisa, abbiamo capito che la cantante non ha paura del giudizio della gente. Sui social l'artista ha deciso di mettersi a nudo, confermando di non sentire di appartenere ad unico genere. La cantante lucana, che ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo nel 2009 con il brano tormentone "Sincerità" al festival di Sanremo, oggi si è mostrata senza veli sul suo profilo Instagram. Lory del Santo, la drammatica confessione sulla morte del figlio "Sono donna ma anche uomo e non c'è niente di sbagliato in me", queste le parole di Arisa in un post che è stato letteralmente sommerso dai cuoricini. Coperte sono soltanto le sue parti intime e il seno. Tanti hanno mostrato di esserle vicino, di sostenerla.

