Al via il Forum dei Giovani di Battipaglia: una grande opportunità per i giovani del territorio (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBattipaglia (Sa) – Eletti i 19 componenti del nuovo Forum dei giovani di Battipaglia. Alla fine sono stati 1061 (639 maschi e 422 femmine) i votanti su una platea di aventi diritto di 10319 (5423 maschi e 4741 femmine). I voti validi sono stati 1054, 2 le schede bianche, 5 le schede nulle. Alle elezioni del nuovo Forum si è giunti dopo il lavoro svolto dall’assessore alle Politiche Sociali Francesca Giugliano, la consigliera comunale delegata alle Politiche giovanili Angela Ventriglia e il delegato al Forum Lorenzo Forlano che hanno lavorato in sinergia con la presidente della commissione Feliciana La Torre per il nuovo regolamento. Il voto unanime del consiglio comunale sul documento ha sugellato l’impegno ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minuti(Sa) – Eletti i 19 componenti del nuovodeidi. Alla fine sono stati 1061 (639 maschi e 422 femmine) i votanti su una platea di aventi diritto di 10319 (5423 maschi e 4741 femmine). I voti validi sono stati 1054, 2 le schede bianche, 5 le schede nulle. Alle elezioni del nuovosi è giunti dopo il lavoro svolto dall’assessore alle Politiche Sociali Francesca Giugliano, la consigliera comunale delegata alle Politicheli Angela Ventriglia e il delegato alLorenzo Forlano che hanno lavorato in sinergia con la presidente della commissione Feliciana La Torre per il nuovo regolamento. Il voto unanime del consiglio comunale sul documento ha sugellato l’impegno ...

