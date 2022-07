Verstappen trionfa in Ungheria, Ferrari giù dal podio: Sainz 4°, Leclerc 6° (Di domenica 31 luglio 2022) Max Verstappen trionfa nel Gran Premio d'Ungheria. Il campione del mondo vince in rimonta, dalla decima posizione di partenza, compiendo una delle imprese più belle della sua carriera. Sul podio dell'Hungaroring, domenica 31 luglio... Leggi su europa.today (Di domenica 31 luglio 2022) Maxnel Gran Premio d'. Il campione del mondo vince in rimonta, dalla decima posizione di partenza, compiendo una delle imprese più belle della sua carriera. Suldell'Hungaroring, domenica 31 luglio...

