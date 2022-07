"Una cosa ingiusta, non l'ho vissuta bene". Elisa Isoardi, una sofferenza nascosta (Di domenica 31 luglio 2022) “Questo mio allontanamento non l'ho vissuto bene…Ho pensato fosse una cosa ingiusta": Elisa Iosardi parla così del suo stop in tv in un'intervista col settimanale Diva e Donna. Nonostante la sofferenza, però, la conduttrice ha rivelato di aver fatto buon viso a cattivo gioco andando avanti con grandissima dignità senza piangersi addosso, anche perchè ha capito subito che non avrebbe portato a niente. La Isoardi ha rivelato pure che, col senno di poi, è stata anche una fortuna quella di fermarsi per un po'. Anche perché il periodo in cui è stata lontana dal piccolo schermo le ha permesso di fare chiarezza sulle persone da frequentare o meno. E poi ha cominciato a guardare la Tv con l'occhio attento della telespettatrice: "Ho iniziato a ragionare e a capire meglio ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) “Questo mio allontanamento non l'ho vissuto…Ho pensato fosse una":Iosardi parla così del suo stop in tv in un'intervista col settimanale Diva e Donna. Nonostante la, però, la conduttrice ha rivelato di aver fatto buon viso a cattivo gioco andando avanti con grandissima dignità senza piangersi addosso, anche perchè ha capito subito che non avrebbe portato a niente. Laha rivelato pure che, col senno di poi, è stata anche una fortuna quella di fermarsi per un po'. Anche perché il periodo in cui è stata lontana dal piccolo schermo le ha permesso di fare chiarezza sulle persone da frequentare o meno. E poi ha cominciato a guardare la Tv con l'occhio attento della telespettatrice: "Ho iniziato a ragionare e a capire meglio ...

