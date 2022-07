UFC 277, Amanda Nunes torna campionessa dei gallo: dominata Julianna Peña per 5 round (Di domenica 31 luglio 2022) Amanda Nunes si riprende la cintura dei pesi gallo UFC e torna campionessa di due categorie di peso. Dopo la sconfitta di dicembre, la Leonessa batte per decisione unanime (50–45, 50–44, 50–43) Julianna Peña nel main event di UFC 277. Una prestazione dominante, che l’ha vista scambiare in modo aperto, con una guardia mancina che ha spiazzato l’avversaria. La Nunes si aggiudica la prima ripresa ma è nel secondo round che si verifica la svolta: gancio destro pesantissimo e primo atterramento di tre. Il terzo arriva a novanta secondi dalla fine del round, ma Pena resiste e trascina la contesa al terzo. Una ripresa spezzata in due: nella prima metà si scambia in modo selvaggio. A 2’50” Nunes porta a ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022)si riprende la cintura dei pesiUFC edi due categorie di peso. Dopo la sconfitta di dicembre, la Leonessa batte per decisione unanime (50–45, 50–44, 50–43)nel main event di UFC 277. Una prestazione dominante, che l’ha vista scambiare in modo aperto, con una guardia mancina che ha spiazzato l’avversaria. Lasi aggiudica la prima ripresa ma è nel secondoche si verifica la svolta: gancio destro pesantissimo e primo atterramento di tre. Il terzo arriva a novanta secondi dalla fine del, ma Pena resiste e trascina la contesa al terzo. Una ripresa spezzata in due: nella prima metà si scambia in modo selvaggio. A 2’50”porta a ...

